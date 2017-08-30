Oyuncu Talat Bulut'tan 'Vatan Şaşmaz' tepkisi: Beyler, yanılgılarınızın ucu bucağı yok!

Oyuncu Talat Bulut, İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi. Bulut "Beyler! Gerçek küçük bir aralıkta saklıdır...Yanılgılarınızın ucu bucağı yok.. Biraz sussak"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı bir videoda Şaşmaz ile ilgili yapılan yorumlara tepki gösteren Bulut'un açıklamaları şöyle:

"Kendi dilinde okuduğunu anlamada 65 ülke arasında 45'inci olan bizlerin duyduklarına inanma ve değerlendirmede herhalde dünya birincisiyiz.

Son cinayette sosyal medyadaki bilim, edebiyat, sosyalolojik kriminal değerlendirmeler... Beyler! Gerçek küçük bir aralıkta saklıdır...Yanılgılarınızın ucu bucağı yok.. Biraz sussak"