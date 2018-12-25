Oyuncu Serdar Gökhan'ın 2015'teki röportajı tekrar gündemde

Oyuncu Serdar Gökhan'ın “Bu kadar sanata, sanatçıya ve tarihimize önem veren bir hükümet ilk kez bunları görüyorum” ifadelerini kullandığı röportaj tekrar gündeme geldi.

Türk sinema ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden Metin Akpınar ile Müjdat Gezen’e adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasının ardından Güneş gazetesi, Serdar Gökhan'ın 2015'teki röportajını tekrar yayınladı.

Güneş gazetesinin aktardığına göre Gökhan, 2015'teki röportajında şu ifadeleri kullanıyor:

“Bu kadar hainin bu kadar kahpenin var olduğu bir ülkede devlet yönetmek de çok zor. İnsanlarımız hainlikte yarış yapıyorlar. Benim iki dedem Balkan harbinde şehit oldu. Ben bu vatan için ölürüm. Biz bu memleketin kanıyla suyuyla toprağıyla ekmeğiyle büyüdük. Kimsenin bu memlekete hainlik yapmaya hakkı yoktur."