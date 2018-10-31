OYUNCU ŞENOLSUN HAKKINDA "BASİT CİNSEL SALDIRI" VE "HÜRRİYETİ TAHDİT"TEN SORUŞTURMA

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Oyuncu Elit İşçan\'ın şikayeti üzerine rol arkadaşı Efecan Şenolsun hakkında, \"Basit cinsel saldırı\" ve \"Hürriyeti tahdit\" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Elit İşçan\'ın avukatı Oya Meriç Eyüboğlu\'nun 25 Ekim 2018 tarihli şikayeti üzerine rol arkadaşı Efecan Şenolsun hakkında, \"Basit cinsel saldırı\" ve \"Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İbrahim Taner Özkeser\'in Efecan Şenolsun ve şikayetçi Elit İşçan ile tarafların tanıklarını ifadeye çağırması bekleniyor.