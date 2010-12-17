-OYUNCU PINAR ALTUĞ, SAVCILIKTA İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Oyuncu Pınar Altuğ'un, eskiden oturduğu Bebek'teki apartmanın alt katındaki cafe-bara ilişkin şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Bebek Cevatpaşa Caddesi'ndeki apartmanın bazı sakinlerinin, alt katta faaliyet gösteren cafe-bara ilişkin yaptıkları suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, eskiden bu apartmanda oturan oyuncu Pınar Altuğ'un da savcılıkça ''müşteki'' sıfatıyla ifadesi alındı. Altuğ'un ifadesinde, 1 yıl öncesine kadar söz konusu apartmanda oturduğunu, binanın alt katında faaliyet gösteren kafe-bardan gelen gürültülerin ve diğer olumsuzlukların bebeğinin ve eşinin sağlığını etkileyecek boyuta ulaşması ve rahatsızlıklarının artması üzerine, severek oturduğu dairesinden taşınmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi. Birçok kez işletmenin sahibiyle görüşülmesine ve bazı yetkili kurumlara başvurulmasına rağmen konuyla ilgili bir çözüm bulunamadığını, söz konusu cafe-bardan gelen müziğin yanı sıra gece geç saatlere kadar alkol alan müşterilerin yüksek sesli konuşmalarının kendilerini uyuyamaz hale getirdiğini belirten Altuğ'un, cafe-barın yetkililerinden şikayetçi olduğu bildirildi.