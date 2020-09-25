Oyuncu Onur Seyit Yaran’ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Şişli'de dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran’ı silahla yaralayan Serhat O. adliyeye sevk edildi

Nişantaşı’nda Ihlamur Yolu Sokak üzerinde geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Üç arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle içlerinden biri silahını çıkartarak Onur Seyit Yaran’a doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Yaran’ın omzuna isabet ederken şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan oyuncu ise olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Onur Seyit Yaran’ın silahla yaralayan şüphelinin yakalanması için Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Yaran’ı silahla yaralayan Serhat O. dün akşam saatlerinde Kâğıthane’de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin yaralama olayını kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Oyuncu Seyit Yaran’ın ortak bir arkadaşıyla arasını bozduğunu iddia eden Serhat O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.