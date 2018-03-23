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Oyuncu Nil Makaracı: Lezbiyen olduğum için dizinin kadrosundan çıkarıldım

"Homofobik tavırlarla resmen kovuldum"

23 Mart 2018 16:57

'Orange is the New Black' isimli dizinin Türkiye uyarlaması olan Avlu'da rol alan oyuncu Nil Makaracı, dizinin kadrosundan çıkarıldığını iddia ederek, "Lezbiyen olduğum için, LGBT ile ilgili şeyler yazıldığı için atıldım, kötü sözlere maruz kaldım" dedi.

'Avlu' dizisinin kadrosundan çıkarıldığını iddia eden oyuncu Nil Makaracı yaptığı açıklamada,  "Merhaba, ben Nil Makaracı. Çok büyük heyecan ve istek duyarak dahil olduğum Avlu dizisi kadrosundan 21 Mart tarihinde, yönetmen yardımcısı Merve Çolak tarafından çıkartıldım! Daha öncesinde kendi ajansımın bile bana, 'LGBT bireylerin de yer alacağı bir dizi başlıyor' diyerek anlattığı Avlu'dan, LGBT yüzünden ve lezbiyen olmam gerekçesiyle, homofobik tavırlarla resmen kovuldum!" ifadesini kullandı. 

Makaracı açıklamasına şöyle devam etti: 

Ortada geçerli hiçbir bahane yok! Merve Çolak'ın bana ilettiği, 'Sen LGBT'lerle konuşmuşsun, lezbiyenlikle ilgili bir şeyler yazmışsın, sana konuşma demiştim' gibi sözleri sonrası, çok sevdiğim ve istekle, canla başla çalıştığım işimden oldum.

Maddi ve manevi çöküş yaşıyorum. İki gündür ağlıyorum. Bahsettikleri LGBT konusu ise şu: Gmag, Avlu dizisinin reklamını bu yönde yapmış ve binlerce kişiye de ulaşmasını sağlamıştır. Kendilerinin konuyla ilgili en ufak bir alakaları olmadığı gibi, bu zor süreçte de yanımda olmuşlardır. Çok çok çok üzgünüm. Lezbiyen olduğum için, LGBT ile ilgili şeyler yazıldığı için atıldım, kötü sözlere maruz kaldım.

Gmag aracılığıyla tüm kamuoyuna, LGBT mecralarına bildirimdir. Beni seven, destekleyen, önce canım anneme, arkadaşlarıma, sevenlerime bir özür borçluyum. Karşınızda olamayacağım, bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Beni affedin. İlerleyen dönemlerde umuyorum buluşacağız. Sevgi ve saygılarımla."

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