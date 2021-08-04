Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale etti!

Son olarak ekranlarda Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini canlandıran ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Ören'de termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale ederken görüntülendi.

Milas'ta ormanlık alandaki yangın tehdit edici boyutlara ulaşıyor.



Türkiye, Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olmayı sürdüren orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında İbrahim Çelikkol da yer aldı.



Hortumu sırtlayan 39 yaşındaki ünlü oyuncunun alevlerle mücadele ettiği o anlar objektiflere yansıdı.