Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandı. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda görünen oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştı. 2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynadı.