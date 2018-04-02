Oyuncu Hasan Kaçan'dan sol gruplara: Eskiden ezdiniz, yok saydınız, şimdi 'Kutuplaşma' diyorsunuz

Oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile uzun yıllara dayanan bir tanışıklığı olduğunu belirterek “Sayın Erdoğan, her kesimden insanın sevgisini ve saygısını kazanarak siyasette başarılı oldu. Şu an bir dünya lideri. Birçok mazlumun umudu” dedi.

Sol kesimleri samimiyetsizlikle suçlayan Kaçan, “Bu kesimler, bir de ‘Baskı var’ diye isyan ediyor sözde. O dönemleri unuttular galiba. Hele de dindar insanlara yapılan baskıyı hiç görmediler. Efendim baskı olsa kimse, neredeyse vatana millete ihanet derecesinde terör örgütlerini öven yazılar yazabilir mi? Çatır çatır yazıyorlar” diye konuştu.

Günaydın’dan Tuba Kalçık’a konuşan Kaçan, şunları söyledi:

“80 öncesi sol grupların etkinliklerinde ne Türk bayrağı, ne de Atatürk resmi görebilirdiniz. Stalin, Lenin, Kızıl Ordu bayrağı; ne aramazsanız vardı. Ne hikmetse şimdi Atatürk’e, Türk bayrağına aşırı duyarlıymış gibi davranıyorlar. Yalan. O dönem sadece bayrağımızı sahiplenmeniz bile ‘faşist’ olarak yaftalanmanıza yeterdi. İşte bu samimiyetsizlikten hoşlanmıyorum. Şimdi de bu kesimler, bir de ‘Baskı var’ diye isyan ediyor sözde. O dönemleri unuttular galiba. Hele de dindar insanlara yapılan baskıyı hiç görmediler.”

"Baskı olsa yazamazlardı, çatır çatır yazıyorlar"

“Efendim baskı olsa kimse, neredeyse vatana millete ihanet derecesinde terör örgütlerini öven yazılar yazabilir mi? Çatır çatır yazıyorlar. Bir de şimdi ‘Kutuplaşıyoruz’ diyorlar. Siz bu ayrışmayı, kutuplaşmayı yıllar önce yaptınız. Eskiden ezdiğiniz, yok saydığınız, görmezden geldiğiniz insanlar seslerini çıkarmıyorlardı. Vuruyordun ensesine, kısıyordun sesini. Şimdi artık seslerini çıkarıyorlar, haklarını savunuyorlar diye ‘Kutuplaştık’ diyorsunuz. Bu insanları yok saydınız ama şimdi onların da kendi haklarına sahip olmasının, seslerini duyurmasının adı ‘kutuplaşma’ mı oldu?”

‘Erdoğan mazlumun yanında olan bir dünya lideri’

Kaçan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzun yıllara dayanan tanışıklığınız var” hatırlatması üzerine de şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız benden beş yaş büyük. O dönemler sizden bir yaş büyük olan bile abiniz sayılırdı. Ben de onun gibi Kasımpaşa’da oturdum, futbol oynadım. Çok ortak tanıdığımız da var. Erdoğan, çok özel bir insan, çok vefalı. Eski mahalle arkadaşlarını, mahallesini hiç unutmadı. Geçenlerde”Erokspor’dan Arap Nuran’ın size selamı var” dedim, “Arap Nuran mı? Aleykümselam ama Erokspor’da değil, biz onunla Camialtı takımındaydık” dedi. Ben mesela çoğu arkadaşımı hatırlayamıyorum. Sayın Erdoğan, her kesimden insanın sevgisini ve saygısını kazanarak siyasette başarılı oldu. Şu an bir dünya lideri. Birçok mazlumun umudu.”