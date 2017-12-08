Oyuncu Hakan Yılmaz, kendisi ve eşini darp eden Denizhan Vural'dan şikâyetçi oldu

Beşiktaş’ta bir otelde oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’ı adamlarıyla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak serbest bırakılan Vuralhan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Vural, “Hakan Yılmaz’ın hakaret ve küfür etmesi nedeniyle olay yaşandığı” dedi. Tarafların birbirlerinden şikâyetçi oldu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Yılmaz geçen Perşembe akşamı arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy’de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katıldı. Daha sonra eşi Elif ile birlikte konaklamak için Etiler’deki Le Meridien Otel’e gitti.

Yılmaz ve eşi, otele giriş yaptıkları sırada yanlarına, korumasıyla birlikte Denizhan Vural ile birlikte arkadaşı Erdal Gökçe geldi. Vural, Yılmaz’a “Sen beni tanıyor musun?” diye sordu. Hakan Yılmaz’ın “Kusura bakmayın, tanıyamadım” yanıtını vermesi üzerine, Vural, “Sen beni nasıl tanımazsın? Seni ve karını burada harcarım” diyerek oyuncu ve eşini dövdü.

Otele gelen polis, Denizhan Vural, koruması ve Erdal Gökçe’yi gözaltına aldı. 3 kişi ifadeleri alındıkta sonra serbest bırakıldı.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, Vuralhan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Vural’ın, ifadesinde, Hakan Yılmaz’ın hakaret ve küfür etmesi nedeniyle olayın yaşandığını öne sürdü.

“Bu saldırıyı kabul etmiyorum"

Hakan Yılmaz, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı: “Önceki akşam eşimle birlikte gittiğimiz Etiler Le Meridien Otel’in lobisinde yanıma gelen ve ‘Beni tanıdın mı?’ diye soran kişiye ‘Tanıyamadım’ yanıtını verdim. Bu yanıtın üzerine ‘Beni nasıl tanımazsın’ diyen, eşimin yanında bana küfür ve hakaret eden şahıs, ardından yanındaki iki arkadaşı ile birlikte eşimle beni darp etmiştir.

Eşimin de yaralandığı olay sonrasında darp raporu ile birlikte karakola giderek kendilerinden şikayetçi oldul. Bu sırada bana, eşime ve yanımıza gelen ortağıma hakaretler ve tehditler devam etti.

Avukatım tarafından yasal işlemler başlatılmıştır. Şehrin göbeğinde sırf ‘Tanımıyorum’ dedim diye, üstelik de eşimin yanında böyle bir saldırıyı kabul etmiyorum, etmeyeceğim! Kimse kanun üstü değildir! Suçluların gerekli cezayı alacağına dair hukuka inancım tam! Kamuoyuna saygıyla duyururum”