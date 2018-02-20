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Dünya

Oyuncu Gerard Depardieu Cezayir'e yerleşiyor

Fransız sinema sanatçısı Gerard Depardieu, Rusya'dan sonra bu kez Cezayir'e yerleşme kararı aldı

20 Şubat 2018 20:41

Fransız sinema sanatçısı Gerard Depardieu, Rusya'dan sonra bu kez Cezayir'e yerleşme kararı aldı.

Depardieu, Fransa'da yayımlanan "La Provence" gazetesine verdiği röportajda, sık sık ziyaret ettiği Cezayir’e taşınmak istediğini belirtti.

Depardieu, "Yakında Eric Cantona gibi ben de Cezayir'de yaşamaya başlayacağım. Cezayir'i muhteşem bir ülke olduğu için seçtim." dedi.

Fransa'nın 1830'da Cezayir'i işgaline atıf yapan 69 yaşındaki oyuncu, "Cezayir halkı, 1830'da bir cahil ordusu tarafından itilip kakılan zeki bir halktır." diye konuştu.

Depardieu, Cezayirlileri "geniş hoşgörüye sahip bir halk" olarak tanımladı. Depardieu, Cezayir vatandaşlığı almasıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Fransa’da varlık vergisinin yükselmesi nedeniyle geçmişte Belçika’ya taşınan Depardieu, 2013 yılında da Rusya vatandaşlığını almıştı. Depardieu, geçen yıl verdiği bir röportajda, Cezayir'de 50 hektarlık üzüm bağları olduğunu söylemişti.

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Gerard Depardieu

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