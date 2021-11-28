Oyuncu Demet Evgar: Şiddetin hiçbir türüne kayıtsız kalmayın

Oyuncu Demet Evgar, "Kadına yönelik şiddetin son bulması için hükümet, sivil toplum, özel sektör ve kamuoyunun ortak hareket etmesi ve dayanışma içinde toplumu dönüştürmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddet sadece kadınların sorunu değil, toplumsal ve küresel bir problem" dedi. Evgar, "Şiddetin hiçbir türüne kayıtsız kalmayın" çağrısını yaptı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Evgar, “Bireysel olarak yapacaklarımız sınırlı gibi gözükse de bir o kadar önemli. ‘Ben ne yapabilirim ki’ demeyin. Şiddetin hiç bir türüne kayıtsız kalmayın. Bir arada bulunduğumuz, çalıştığımız insanlarla, şiddetle mücadele eden kurum ve kuruşlardan önce bilgi edinmek sonra da eyleme geçmek en önemli vazifelerimizden biri. Şu anda benim de içinde yer aldığım #kayıtsızkalmayın projesi gibi. Bu röportajı okuyan herkesi dayanışmaya dahil olmaya çağırıyorum. Çevrelerini, komşularını, arkadaşlarını bu proje ile ilgili bilgilendirmelerini rica ediyorum.” ifadesini kullandı.