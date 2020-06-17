Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya önce küfür etti, ardından özür diledi!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği karşılaşma sonrası Felipe Melo'nun Instagram gönderisinin altına "Sen büyük o...u çocuğusun" yazan oyuncu Ceyhun Fersoy, daha sonra yaptığı açıklamada "Maç sonrasında Felipe Melo'nun bu paylaşımından sonra, sinirlerime hakim olamadım.. Bana yakışmayan bu davranıştan dolayı özür diliyorum..." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun paylaşımının altına yazdığı yorumdan ötürü özür diledi.

Ceyhun Fersoy, Melo'nun Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a elenmesini ti'ye aldığı paylaşımın altına "Sen büyük o.....u çocuğusun" yazdı. Bir süre sonra paylaşımını silen Ceyhun Gürsoy, "Maç sonrasında Felipe Melo'nun bu paylaşımından sonra, sinirlerime hakim olamadım.. Bana yakışmayan bu davranıştan dolayı özür diliyorum..." dedi.