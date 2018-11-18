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Ekonomi

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, İstanbul'u terk etti

"Sebze ve meyve yetiştiriyorum ama hayvan da alacağım"

18 Kasım 2018 16:27

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kalya Manukyan'la beraber Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir kafede oturan oyuncu, gazetecilerle kısa süreli sohbet etti.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Çağlar Ertuğrul, "21 Aralık’ta vizyona girecek olan ‘Yanımda Kal’ filminin tanıtımı için İstanbul’a geldim. Bu arada ben İzmir’e taşındım" dedi.

Gazetecilerin, "Neden taşındınız?" sorusuna Ertuğrul, "Zaten İzmirli'yim. İstanbul’dan çok sıkıldım. Orada bir çiftlik evim var. Sebze ve meyve yetiştiriyorum ama hayvan da alacağım" cevabını verdi. 

'Dağ' filmi serilerinin devam edeceğini söyleyen oyuncu, serinin üçüncüsünün çekileceğini söyledi.            

 

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