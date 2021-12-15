Oyuncu Begüm Öner, Ceyhun Fersoy'la saldırıya uğradığı geceyi anlattı: Herkes tekme ve yumrukla bize saldırdı; psikolojik olarak çok kötüyüz

Gittikleri bir eğlence mekanında çıkan kavgada şiddete maruz kaldığını açıklayan Ceyhun Fersoy'un ardından Begüm Öner, saldırı anında yaşananları anlattı.

Oyuncu Begüm Öner, geçen gün eşi Ceyhun Fersoy'la gittikleri bir eğlence mekânında saldırıya uğradıkları anları anlattı. Teve2'de yayınlanan Magazin Masası adlı programa telefonla bağlanan Öner, "Psikolojik olarak çok kötüyüz" diye konuştu.

MedyaRadar'ın aktardığına göre, Öner şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayın psikolojisini atlatmam çok zor. Yan masada çıkan bir olaydı. Biz hesabımızı ödedik ve kalkıyorduk. Asansörle inilip çıkılan bir mekan olduğu için biz de asansörü doğru gidiyorduk. Ceyhun kavga çıktığını gördüğünde hemen polisi arayıp bizi mekandan çıkarmaya çalıştı. Kavga asansörde de yaşanmaya başlayınca mekana geri alındık. Kavga edenlerden biri bana küfür edip beni itekledi.

Ceyhun da onu ittikten sonra sandalyenin üstüne çıktı ve 'Yeter artık bizim burada can güvenliğimiz yok, burada kadınlar da var. Sizi şikayet edeceğim' dedi. Oradaki birisi de 'Sen kimsin bizi şikâyet ediyorsun' diyerek Ceyhun'a saldırdı. O esnada hepimiz yere düştük ve herkes tekme ve yumrukla bize saldırdı. Yerde sürüklenirken kendimizi asansörün orada bulduk.

Asansörün içine girdiğimizde Ceyhun'un yüzüne baktığımda suratı kandan gözükmüyordu. Üstümüz, başımız, ayakkabılarımıza kadar her yer kan içindeydi. Oradan Allah'ın yardımıyla bir şekilde çıkıp hastanede darp raporu aldık. Görüntüler hiç kesilmeden verilirse her şey ortaya çıkar zaten."

Ne olmuştu?

Seksenler dizisinin oyuncuları Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz hafta sonu bir arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için İstanbul Beyoğlu'nda bir mekana gitti. Mekandan ayrılırken mekanda çıkan kavgada şiddete maruz kalan çift, hastanedeki tedavilerinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu.