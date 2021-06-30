Oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi gözaltına alındı: Çıkan kavgada 7’si polis 12 kişi bıçakla yaralandı

Oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında Beyoğlu'nda bir mekânda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 7'si polis toplam 12 kişiyi bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen Özel Harekât polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olay saat 00.30 sıralarında Karaköy Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lüks bir mekânda meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen Furkan Çalıkoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mekân çalışanlarının tartışmaya müdahale etmesinin ardından Çalıkoğlu, bıçakla mekân çalışanlarına saldırdı.

5'i sivil 7 polis olmak üzere toplam 12 kişiyi bıçakla yaralamış

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çalıkoğlu'nun 5'i sivil 7 polis olmak üzere toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ayşegül Çınar: Mekânda biz saldırıya uğradık

Karakola girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Çınar, “Benim işim söz konusu, mekânda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı. Bizi şu an alıkoyuyorlar" dedi.

Daha önce ne olmuştu?

Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında daha önce yaşanan olayda ise, otomobilinde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan Ayşegül Çınar, aracına uyuşturucu madde koyanın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olduğunu iddia etmişti. İkili arasında daha önce yaşanan olayda ise, Çalıkoğlu'nun Çınar'ın evini bastığı iddia edilmişti.