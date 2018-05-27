Oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Murat SOLAK - Ramazan EĞRİ-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) OYUNCU Arda Öziri Ümraniye TEM otoyolunda motosikletiyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Öziri\'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na getirildi.

Kaza sabah saat 03.30 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü sapağında meydana geldi. İddialara göre, dün akşam şampiyonlar ligi final maçını izlemek için arkadaşının evine giden Öziri, dönüşte motosikletiyle kaza yaptı. Kaza sonucu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Arda Öziri, yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öziri\'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na getirildi. Haberi alan Öziri\'nin yakınları Adli Tıp Kurumuna akın etti. Öziri\'nin yakınlarının üzgün oldukları gözlendi.

EVE DÖNERKEN KAZA YAPMIŞ

Adli Tıp Kurumu\'nda konuşan menajeri Serhat Turhan,\" Maalesef sabah haberimiz oldu. Adli Tıp\'ta olduğunu söylediler. Biz de geldik. Herhangi bir bilgi sahibi değiliz. İşlemleri devam ettiği için herhangi bir bilgi vermiyorlar. Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla dün arkadaşıyla maç izlemiş. Eve dönerken de kaza yapmış\" dedi.

SENELERDİR MOTOSİKLET KULLANIYOR

Oyuncu arkadaşı Balamir Emren,\" En yakın arkadaşlarından biriyim. Dün akşam 5 gibi konuştum. Aslında dün normalde benimle olacaktı ama olamadık birlikte. Keşke olsaydık. Bir arkadaşımızla beraberdi dün. Nerede olduğundan ne yaptığından da haberim yok. Eve giderken 2. köprü yolunda 3. köprü sapağının oralarda oluyor motosikletle. Adli tıp araştırıyor. Herhangi bir bilgi vermiyorlar bize. En kısa zamanda bilgi alacağız. Senelerdir motosiklet kullanıyor. İyi de şofördür. Biz birlikte \'Aşkın Bedeli\' diye bir proje yapmıştık. En son Diriliş\'teydi\" şeklinde konuştu.

CENAZE İZMİR\'E GÖTÜRÜLECEK

Arda Öziri\'nin cenazesi salı günü sabah saat 09.00\'da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi\'nde düzenlenecek törenin ardından, Alsancak Hocazade Camii\'nde kılınacak öğle namazına müteakip Işıkkent Mezarlığına defnedilecek.

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