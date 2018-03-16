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Oyuncu Ahmet Çevik kaza geçirdi; tat ve koku alma duyularını kaybetti

"Görünmez kaza"

16 Mart 2018 18:36

Dengesini kaybederek yere düşen ve kafasını şiddetli bir biçimde çarpan Ahmet Çevik hastaneye kaldırıldı. Çevik'in geçirdiği kaza sonucu tat ve koku duyusunu kaybettiği bilgisi aktarıldı.

Oyuncu Ahmet Çevik bir kaza yaşadı. Dengesini kaybedip yere düşen Çevik, şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybetti. Acil ameliyata alınan oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgiveren Onur Akay, “Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu. Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar” açıklamasında bulundu.

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