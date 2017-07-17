Oyuncakçıdan aldığı sahte paralarla 19 kişiyi dolandıran kişi yakalandı

Zonguldak’ta, oyuncakçıdan aldığı üzerinde ‘Geçersizdir’ ibaresi bulunan sahte paralarla yaşlı ve dikkatsiz 19 kişiyi dolandıran 44 yaşındaki Murat Ç., demokrasi nöbetinde yakalandı. Hırsızlık ve dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Ç. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 aydır sürdürdüğü istihbarı çalışması sonucu, daha önce 4 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 7 yıl 6 ay ve bin 660 lira para cezası kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan Murat Ç.’yi dün akşam saatlerinde demokrasi nöbetinin yapıldığı Madenci Anıtı’nın çevresinde yakaladı. Araştırmada, Murat Ç.’nin il genelinde sözde birilerinden aldığı borcu ödemek veya para bozdurmak senaryolarıyla yaşlı ve dikkatsiz 19 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. İkna ettikleri kişilere oyuncakçılardan aldığı 200 ile 100 liralık üzerinde ‘Geçersiz’ ibaresi bulunan sahte paralardan verip paraları bozdurarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan Murat Ç.’nin üzerinde yapılan aramada çok sayıda sahte para ele geçirildi.