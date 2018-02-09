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Oyuncak tabanca ve bıçakla gezen zihinsel engelli genç, korkuttu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, annesiyle birlikte pazara giderken belinde oyuncak tabanca, elinde ise gerçek bıçak bulunan ve bu şekilde yolda yürüyen zihinsel engelli B

09 Şubat 2018 22:38

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, annesiyle birlikte pazara giderken belinde oyuncak tabanca, elinde ise gerçek bıçak bulunan ve bu şekilde yolda yürüyen zihinsel engelli B.Ç. (22), çevredekileri korkuttu. Zabıtanın anneyi uyarmasıyla, B.Ç. ve annesi pazardan ayrılıp evin yolunu tuttu.
Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki evinden annesi Cansel Ç. ile birlikte çıktıktan sonra, belinde oyuncak tabanca ve elindeki bıçakla Cevat Şakir Caddesi\'nde yaklaşık 1 kilometre yürüyen, sonrasında ise halk pazarına giren B.Ç., çevrede korku yarattı. Tedirgin olanların uyarısıyla durumdan haberdar olan zabıta ekipleri, anne Cansel Ç.\'yi uyardı. Uyarı üzerine B.Ç. ve annesi, pazardan ayrılıp evin yolunu tuttu.
Anne Cansel Ç., \"İnanın ben de çok üzgünüm. Esnaf B.\'yi çok seviyor ve gaza getiriyor. Tabancayı sakladım. Çok pişman olduk, emin olun. Bundan sonra bir daha olmayacak. Oğlum polis olmayı çok istiyordu. Çocukluğundan beri de tabancalara düşkünlüğü var, engel olamadık. Artık engel olunacak hale geldiğini anladık\" dedi.
B.Ç.\'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştığı oyuncak tabancalı fotoğraflar ile \'Komiser B.\' isimli sahte polis kimlik kartı da dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

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