-Oyuncak sektörü 5 yılda 20 kat büyüdü İZMİR (A.A) - 11.10.2011 - Türkiye Oyuncakçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özyiğit, Türkiye'deki çocuk başına düşen yıllık oyuncak tüketiminin 7-8 dolardan 150 dolar seviyelerine ulaştığını, sektörün son 5 yılda yaklaşık 20 kat büyüdüğünü belirtti. Özyiğit, Türkiye'de 0-12 yaş grubu 21 milyon çocuğun bulunduğunu, oyuncak sektörünün tamamını ilgilendiren bu sayının her geçen gün arttığını belirtti. Oyuncağın, yarının sigortası olan çocukların sağlıklı yetişmesinde çok önemli bir materyal olduğunu vurgulayan Özyiğit, ''Oyuncak çocukların sadece beden, ruh sağlığı değil zeka gelişimine de çok büyük katkı sağlıyor. Bunun için oyuncak seçimini iyi yapmak lazım. Çocuklara yaş grubuna göre oyuncak almak lazım'' diye konuştu. Özyiğit, ailelerin giderek bilinçlenmesiyle birlikte çocuklara alınan oyuncak miktarının arttığını, sektörün büyüdüğünü ifade ederek şöyle devam etti: ''Oyuncak pazarı Türkiye'de çok hızlı büyüyen, gelişen bir pazar. Son 5 yılda çok ciddi anlamda ekonomik mesafe katedildi. 5 yıl önce çocuk başına düşen oyuncak tüketimi 7-8 dolar iken şu anda 150 doları buldu. Bu da yaklaşık 2 milyar dolarlık bir pazar demek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu rakamın 300-350 doları bulacağını tahmin ediyoruz. Oyuncak pazarı çok önemli bir pazar. Bunu sadece pazar olarak algılamamak lazım. Oyuncak, geleceğimiz olan yarınlarımız çocukların iyi yetişmesi için çok önemli.'' -Kaçak oyuncaklar riskli- Türkiye'ye halen kaçak oyuncakların girdiğini, bunların da çocukların sağlığını tehdit ettiğini ifade eden Özyiğit şöyle konuştu: ''Bu oyuncaklar taneyle, koliyle, eşek sırtında girmiyor. Konteynerlerle giriyor. Türkiye'ye hala kaçak yollardan, kanun dışı yollarla ürün girişi var. Standart dışı üretim ülkemizde maalesef hala var. Ama bunları nasıl ayırabiliriz dersek etimizi, sütümüzü, yiyeceğimizi gıda maddelerini nasıl bilmediğimiz yerden almıyorsak çocuklarımızın sağlığını birebir etkileyen materyalleri de bilmediğimiz yerlerden almamak lazım. Ebeveynlerin de bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Oyuncak alırken çocukların yaş grubuna göre almalılar ve oyuncağın üzerinde CE işaretinin olup olmadığına dikkat etmeliler. Oyuncağın üzerinde ithalatçı firmanın bilgisi olmayan hiçbir oyuncağı almamalılar.'' Özyiğit, Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda çok ciddi denetimler yaptığını dile getirerek, şu bilgileri verdi: ''Bunlardan da son derece mutluyuz. Bu denetimler sayesinde mağazalar ıslah edilmiş durumda. Hiçbir zincir oyuncak marketinde sağlık dışı oyuncak kesinlikle yok. Diğer zincir oyuncakçılar adına da bunu söyleyebilirim. Kanuni yollarla ülkemize giren oyuncaklardan korkmadan satın alınabilir. Pazarda, işportada kaçak oyuncaklar halen satılıyor. Bunlarda belli standartlar olmadığı için üründe kanserojen boya olabilir. Plastiği hurda malzemeden kullanmış olabilirler. Özellikle 0-3 yaş grubu çocuklar genelde oyuncağı ağıza götürdüğü için çok dikkatli olunmalı. Bu tür standart dışı kaçak yollardan ülkeye giren oyuncaklar çok ciddi sağlık sorunlarına yol açar.'' -Başbakan Erdoğan'a oyuncak teşekkürü- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği programlarda çocuklara oyuncak dağıtmasına değinen Özyiğit, ''Çocukları ne kadar sever onlara ne kadar önem verirsek yarımızı da o kadar garanti altına almış oluruz. Başbakan Erdoğan gittiği programlarda çocuklara oyuncak dağıtarak çok güzel bir şey yapıyor. Çocukları sevindiriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sektör olarak bu durumdan çok memnunuz'' şeklinde konuştu.