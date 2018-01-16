T24 LogoT24 Logo
Gündem

OYUNCAK KUTULARI VE ÇAY PAKETLERİNDEN KAÇAK SİGARA ÇIKTI

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen operasyonda oyuncak kutuları ve çay paketlerinin içinde kaçak sigaralar ele geçirildi

16 Ocak 2018 14:31


 
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da düzenlenen operasyonda oyuncak kutuları ve çay paketlerinin içinde kaçak sigaralar ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda  piyasa fiyatı 300 bin lira olan kaçak sigaralara el konuldu. 
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri güneydoğu illerinden kargolar içinde kaçak sigaraya geleceği yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçtiğimiz hafta Fatih, Bakırköy ve Bağcılar\'da bulunan 10 kargo firmasına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda oyuncak gitar kutuları ve çay paketleri içerisine gizlenmiş 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonlarda kaçak sigaraları getirdiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 4 kişiye \'5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet\' kapsamında para cezası verildi. Piyasa değeri 300 bin lira olduğu belirlenen kaçak sigaralara polis ekipleri tarafından el konuldu. 

Görüntü Dökümü 
-----------------
POLİS KAMERASI
-Polis ekiplerinin kaçak sigaraları bulması
-Gitar şeklindeki saat kutularından çıkan sigaralar
-Çay paketlerinden çıkan sigaralar
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHA İstanbulKaçakçılık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüPolisFatih BakırköyBağcılarYapılanOperasyonlardaKaçakçılıkla Mücadele Kanununa MuhalefetPiyasaDökümü  POLİS KAMERASI Polis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24