Oyuncak kutuları ve çay paketlerinden kaçak sigara çıktı



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da düzenlenen operasyonda oyuncak kutuları ve çay paketlerinin içinde kaçak sigaralar ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa fiyatı 300 bin lira olan kaçak sigaralara el konuldu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri güneydoğu illerinden kargolar içinde kaçak sigaraya geleceği yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçtiğimiz hafta Fatih, Bakırköy ve Bağcılar\'da bulunan 10 kargo firmasına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda oyuncak gitar kutuları ve çay paketleri içerisine gizlenmiş 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonlarda kaçak sigaraları getirdiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 4 kişiye \'5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet\' kapsamında para cezası verildi. Piyasa değeri 300 bin lira olduğu belirlenen kaçak sigaralara polis ekipleri tarafından el konuldu.

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