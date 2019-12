-Oyuncak fiyatları arttı ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - Oyuncakçılar Derneği Başkanı Ahmet Alioğlu, Türkiye'de oyuncak fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 60 yükseldiğini, çocuklarına oyuncak almak isteyen vatandaşların zorlandığını belirterek, "Oyuncakların ucuzlaması için vergi oranları düşürülmeli" dedi. Alioğlu, dünyadaki oyuncakların yüzde 95'inin Çin ve Hong Kong'ta üretildiğini söyledi. Türkiye'deki oyuncak sektörünün de tüm dünyada olduğu gibi ithalata dayalı olduğunu anlatan Alioğlu, oyuncakların yüzde 15'inin yurt içinden karşılandığını, kalan yüzde 85'inin ise Çin'den ithal edildiğini kaydetti. Ahmet Alioğlu, Türkiye'nin, Çin'in yanı sıra Hong Kong, ABD, İspanya ve İtalya'dan da oyuncak ithal ettiğini belirtti. Türkiye'de son dönemde oyuncak ithalatında çok ciddi denetimler ve kontrollerin yapıldığını anlatan Alioğlu, eskiden olduğu gibi her oyuncağın ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi. 2005 yılına kadar ithal edilen oyuncakların sadece Türk Standartları Enstitüsü tarafından test edildiğini anlatan Alioğlu, şu bilgileri verdi: ''O zamanlar örneğin 100 çeşit ürün gelirdi bunlardan bir kaç örnek alınır, test edilir ve onaylanırsa ithalatına izin verilirdi. Bu sistem 2005 yılından sonra değişti. Günümüzde oyuncaklar gümrüğe geldiği zaman ilk olarak fiziksel olarak denetleniyor. Her gelen oyuncakta, yurt dışında akredite olmuş laboratuvarlarda standartları karşıladığını gösteren belgeler aranıyor. Bu ürünler, sıkı bir kontrolden geçip ithalatına izin verildikten sonra da her ay ilgili bakanlıkların piyasa denetimleri oluyor. Denetimlerde gözden kaçmış standart dışı ürünler belirlenirse bunlar toplatılıyor. Bunlar da Ankara'da Hıfzıssıhha laboratuvarına gönderiliyor ve burada yeniden test ediliyor. Yani vatandaşlarımız oyuncak konusunda rahat olsun, bu sektörde ciddi denetimler var.''