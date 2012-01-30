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Oyuncak dükkanından sigara çıktı İSTANBUL (A.A)

30 Ocak 2012 13:31

-Oyuncak dükkanından sigara çıktı İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - Fatih'te kaçak sigara, puro, pipo tütünü ve nargile tütünü ele geçirildi, 27 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılığa yönelik çalışmalarını sürdüren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarlar doğrultusunda Eminönü'nde 27 Ocak günü bir iş hanının 19 ayrı dükkanına operasyon düzenledi. Baskında zücaciye ve oyuncak dükkanlarının içinde bulunan gizli bölmelerde yapılan aramalarda, 183 bin 774 paket sigara, 1287 paket puro, 950 paket pipo tütünü ve 5 paket nargile tütünü ele geçirilirken 27 kişi kişi gözaltına alındı. Kaçak sigara ve tütünlerin Kuzey Irak ve Gürcistan'dan getirildikleri belirlenirken, adliyeye sevk edilen 27 kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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