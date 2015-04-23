Oyuncak dağıtımında çocukları ağlattılar

İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilen ve Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ailelerin çocuklarına yönelik başlatılan 'Onları mutlu etmek çocuk oyuncağı' kampanyası kapsamında toplanan oyuncakların dağıtımında izdiham yaşandı. Ezilme tehlikesi atlatan çocuklar korkudan ağladı.

Ali Leylak ve Ömer Şulul’un DHA’da yer alan haberine göre, Üsküdar Belediyesi tarafından 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Onları mutlu etmek çocuk oyuncağı' adı altında başlattığı kampanya kapsamında toplanan 7 TIR dolusu 40 bin oyuncak Şanlıurfa'ya getirildi.

İstanbul'dan kente gelen TIR dolu oyuncakların dağıtımı için Yenice Mahallesi'nde bulunan 'Suriyeli Misafirler Bilgi ve Eğitim Merkezi'nin bahçesinde tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Üsküdar Belediyesi Hilmi Türkmen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, Toplumsal Girişim Merkezi Başkanı Saadet Gülbaran ile STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Oyuncak dağıtımı töreni öncesinde okul bahçesini dolduran Suriyeli çocuklar, görevlilerin dağıttığı Türk bayrağı, balon ve oyuncaklardan almak için birbiriyle yarışması izdihama yol açtı. İzdiham sırasında yere düşen ve ezilme tehlikesi geçiren çocuklardan bazıları gözyaşına boğuldu. Suriyeli çocukların oluşturduğu izdiham nedeniyle araya giren görevliler, dağıtım yapılmasını durdurarak izdihamın önüne geçmeye çalıştı.

İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Suriyeli çocukların okuduğu şiirler alanda bulunanlara duygusal anlar yaşattı. Törende konuşan ve İstanbul'dan 7 TIR dolusu oyuncakla Şanlıurfa'ya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Savaştan kaçan sığınmacı çocukları bu bayram gününde bir nebzede mutlu etmek bizleri çok sevindirdi" dedi.

Kampanya kapsamında getirilen oyuncakların kent merkezinde kiraladıkları evler ile çadır kentlerde kalan Suriyeli çocuklara dağıtılacağı bildirildi.