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OYUNCAK BEBEKTE KOKAİN ANTALYA (A.A)

31 Mart 2011 22:03

-OYUNCAK BEBEKTE KOKAİN ANTALYA (A.A) - 31.03.2011 - Antalya'da, otel odasında oyuncak bebeğin içine gizlenmiş 500 gram kokain ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Antalya'ya kokain getirildiği bilgisini alınca kent merkezindeki 4 yıldızlı otele operasyon düzenledi.  Otel odasında oyuncak bebeğin içine saklanmış 500 gram kokain bulundu. Kokaini Antalya'daki eğlence merkezlerinde satacağı iddia edilen T.D, A.A. ve İ.A. gözaltına alındı.  Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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