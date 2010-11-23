-OYUNCAĞA TSE DOKUNUŞU ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Hülya Gündüzalp - Türkiye'nin, oyuncaklar kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından CE işareti uygunluk değerlendirme işlemlerinde onaylanmış ilk ve tek kuruluşu olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE), anne-babalarla oyuncak üreticilerini, TSE ve CE işaretleri hakkında bilgilendirmek üzere broşür hazırladı. Kurum, ''TSE ve Oyuncak Güvenliği'' başlıklı bu broşürde ebeveynleri, üzerinde veya ambalajında CE işareti olmayan ve TSE tarafından belgelendirilmeyen oyuncakları satın almamaları için uyarıyor, üreticileri de ürünlerini TSE belgesiyle belgelendirmeye davet ediyor. Edinilen bilgiye göre, oyuncak üreticileri ürünlerine CE işareti iliştirebilmek için yurt dışına bağımlı olmaksızın TSE tarafından belgelendirilebiliyor ve bu çerçevede yasal sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Broşürde, oyuncakta CE işareti bulunmasının anlamı, oyuncak seçerken ve oyuncak alındıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar, TSE belgesi ve CE işareti arasındaki fark konularında bilgilere yer veriliyor. Bir üründe CE işareti bulunmasının; ''üreticinin, ürününün AB teknik mevzuatına uygun olduğuna dair taahhüdü olduğunu gösterdiği'' belirtilen broşürde, AB mevzuatına göre ürünlerin kapsamında olduğu yönetmeliklerin temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılaması gerektiği, bu bağlamda üründeki CE işaretinin ürünün kalitesini değil ama AB mevzuatına göre güvenli olduğunu gösterdiği ifade ediliyor. Oyuncakların mağazalardan veya güvenilir on-line alışveriş merkezlerinden alınması gerektiği vurgulanarak, bu tür yerlerin oyuncakların piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu olan Sağlık Bakanlığı tarafından teftiş edildiği ve temel sağlık, güvenlik kurallarına uymadıklarında cezai yaptırımlara maruz kaldıkları kaydediliyor. Broşürde, ''Skuter, paten ve bisiklet gibi oyuncaklarla oynarken çocukların başlık ve diğer emniyet giyeceklerini kullanmalarını sağlayın. Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun, herhangi bir güvenlik problemi olursa üreticiye veya oyuncağı aldığınız bayisine rapor edin'' deniliyor. -CE VE TSE ARASINDAKİ FARK- Broşürde CE işareti ile TSE Belgesi arasındaki farka da değiniliyor. Her üreticinin ''Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik'' kapsamında ürettiği ürününü piyasaya sürmeden önce Yönetmelikte belirtilen sorumlulukları yerine getirmek ve Yönetmeliğe uygun şekilde ürününe CE işareti iliştirmek zorunda olduğu belirtiliyor. Bir üreticinin ürününde TSE markası kullanabilmesi için de ''Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'' alması gerektiği, bunun için sadece ilgili standarda uyumun yeterli olmadığı, üreticinin üretim yerinin ziyaret edildiği, teknolojik altyapısının kaliteli ve güvenli ürün üretimini sağlamak için yeterli olup olmadığının incelendiği, ürün güvenliğinin sürekli sağlandığının garanti edilmesi için periyodik kontrollerin yapıldığı ve alınan numunelerin standardda belirtilen testlere tabi tutulduğu anlatılıyor. Söz konusu broşürler ilk etapta 25-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek oyuncak fuarında dağıtılacak, daha sonra ise üreticilere ve ebeveynlere ulaşma imkanı tanıyan her ortamda bu broşürlerin dağıtımı sağlanacak.