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Dünya

Oyun oynayıp ayda 7 bin lira kazanıyor

Amerika'da bir öğrenci YouTube kanalında paylaştığı oyun sırlarına ilişkin videolarla para kazanıyor

03 Nisan 2014 12:48

Her oyun severin hayali gerçek oldu. İngiltere’de 17 yaşındaki öğrenci Fred Pye Grand Theft Auto V oynayarak ayda 7 bin lira kazanıyor.

17 yaşındaki Fred iki yıl önce eğlence için açtığı YouTube kanalına önce Call Of Duty videoları yüklemeye başladı. Arkadaşlarının ve oyun dünyasının ilgisini fark etti ve bunu daha da geliştirmeye karar verdi.

Teknogram'ın haberine göre tüm dünyayı kasıp kavuran ve çıktığı ilk gün 800 milyon dolar hasılat yapan GTA V‘in çıkışı Fred’in hayatının dönüm noktası oldu.

Okulundan arta kalan zamanlarda GTA V oynayan Fred, bu videoları Youtube kanalında paylaşmaya başladı.

GTA V‘deki görevleri, oyunun sırlarını YouTube‘a yükleyen Fred bir süre sonra oldukça ciddi bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini fark etti.

Geçen zamanda YouTube‘da 140 binin üzerinde aboneye ulaştı. Bu gelişmelerin ardından oyun oynayarak ciddi bir gelirin de sahibi oldu. Fred’in aylık geliri şu anda 2 bin pound yani 7 bin Türk Lirası. Yıllık geliriyse yaklaşık 84 bin lira.

17 yaşındaki Fred hobi olarak açtığı YouTube kanalının 140 bin abonesi ve aylık 2.5 milyon ziyaretçisi bulunuyor.

Youtube’un yıldızı olan Fred Pye ise bu durumla ilgili “Hem oyun oynayıp hem de para kazanmak herkesin hayali ve ben bunu yapıyorum” diyor.

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