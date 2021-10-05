İki farklı şehirde iki çocuk, kamyon çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Batman'ın Sason ilçesinde, oyun oynarken kamyonun çarptığı 3 yaşındaki Merve Çelik, yaşamını yitirdi. Muğla'da ise, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Arif Coşkun, hayatını kaybetti.

Batman'daki kaza, akşam saatlerinde Sason ilçesi Dörtbölük Mahallesi Şangirik mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 DK 106 plakalı kamyon, iddiaya göre, oyun oynayan Merve Çelik'e çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'i kamyonun altından çıkardı.

Yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da da bir benzer olay

Kaza, akşam saatlerinde Antalya- Muğla karayolu Döğüşbelen Kavşağı'nda meydana geldi. Köyceğiz'den Muğla istikametine seyir halinde olan Ümit G. (36) yönetimindeki 35 ABP 272 plakalı kamyonet, kavşaktan bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Arif Coşkun'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük Arif'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Döğüşbelen İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Arif Coşkun'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ümit G.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.