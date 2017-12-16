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Oyun oynarken dereye düşen çocuk öldü

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da evinin önündeki derede oynarken suya düşüp akıntıya kapılarak bir süre sürüklenen 3 yaşındaki Mümin Eymen Pala, babası tarafından sudan çıkarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede öldü

16 Aralık 2017 19:59

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da evinin önündeki derede oynarken suya düşüp akıntıya kapılarak bir süre sürüklenen 3 yaşındaki Mümin Eymen Pala, babası tarafından sudan çıkarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede öldü.
Olay, Tekkeköy İlçesi Çinik Mahallesi\'nde meydana geldi. Mümin Eymen pala, evinin önündeki dere kenarında oyun oynarken birden suya düştü. Küçük çocuk akıntıya kapılarak derede sürüklendi. Bu sırada işten çıkıp evine doğru gelen baba Hüseyin Pala, oğlunu suda sürüklendiğini görünce dereye atladı. Çocuğunu sudan çıkaran baba, 112\'yi arayarak yardım istedi. Küçük çocuk seövk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan Mümin Eymen Pala, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Jandarma soruşturma başlattı.

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