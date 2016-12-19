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Dünya

Oyun oynamak için girdiği duvara sıkışan 12 yaşındaki çocuğun çığlıklarını 3 gün boyunca kimse duymadı!

Nijerya'da yaşanan olayda 12 yaşındaki çocuk 3 gün sonra kurtarıldı

19 Aralık 2016 20:31

Nijerya'da 12 yaşında bir çocuk oyun oynarken düştüğü küçük aralıkta üç gün geçirdi. Yardım çığlıklarına bu süre boyunca kimse kulak asmadı.

Aduragbemi Saka isimli çocuk, oyun oynarken düşerek 30 santimetre kadar genişlikteki küçük aralığa sıkıştı. Yardım çığlıkları atarak ağlayan çocuğun yardımına üç gün boyunca kimse gelmedi. Üç gün sonra mahalle sakinlerinin aralıktan gelen sesleri duymasıyla yardım çağırması, 12 yaşındaki çocuğun mucizevi bir şekilde kurtulmasını sağladı. Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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