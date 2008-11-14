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Spor

Oyun anlayışından memnunum

14 Kasım 2008 02:00


Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray karşısındaki oyun anlayışlarından memnun olduğunu söyledi.

İki taraf için de iyi bir maç olduğunu belirten Kafkas, ''Oyunun kontrolünü elimizde tutup, çabuk adamlarımızı rakibin arkasına sarkıtma isteğimiz zaman zaman başarılı oldu, ama golü atamadık. Futbolun güzelliği burada. Son dakika golüyle rakip kazandı. Ben oyun anlayışımızdan memnunum'' dedi.

Karşılaşma sonu çıkan tartışmaya da değinen Kolunay Kafkas, ''Ben tartışmayı çıkaran adamı iyi tanıyorum. Ne söylediğini iyi biliyorum. Milli takımdan da benim oyuncum. Keşke olmasaydı, ama ne ilk olacak, ne de son. O adam devamlı bunları yapmaya devam edecek'' ifadelerini kullandı.

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