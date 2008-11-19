

Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or" ("Altın top") yarışmasında Cristiano Ronaldo, Fernando Torres, Ibrahimovic, Fabregas, Xavi, Casillas gibi isimlerle yarışan ve en büyük rakibi C.Ronaldo olan Lionel Messi'den samimi açıklama geldi.



France Football'a konuşan Arjantinli oyuncu "Oyum Ronaldo'ya" diyerek şöyle devam etti: "Bir kanat oyuncusu olmasına karşın geçen sezon Manchester United formasıyla 43 gol atan ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olan Ronaldo'nun 2 ayrı ünvanı var. Premier lig ve Şampiyonlar ligi şampiyonluğu. Bu ödülü o haketti"



Genç yıldız, dünyanın en mükemmel oyuncusu olarak ise Ronaldinho'yu gösterdi. Messi, daha önce birlikte forma giydiği Ronaldınho için "En iyi oyuncu Ronadinho. Mükemmel olan bu oyuncu ile yan yana oynadığınız zaman herşey çok güzel ve kolay oluyor" diye konuştu.



Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or" ("Altın top") her yıl verilen ve bir önceki sezonda Avrupa'da yerel ligler ve Avrupa Kupalarında en başarılı performansı gösterdiği birçok Avrupalı spor yazarlarının oylaması ile kabul edilen oyuncuya verilen ödüldür. İlk kez 1956 yılında verilen ödül ünlü Fransız Futbol dergisi France Football tarafından organize edilmektedir.



Ödülü alacak oyuncunun 1995'e kadar Avrupa ülkelerinin birinin vatandaşı olmasına dikkat edilirken bu yıl ödül Liberya'lı George Weah'a verilerek ilk kez bu kıta dışından bir ülke vatandaşı olan futbolcuya verilmiştir.



Bu ödülü en çok kazanan oyuncular 3 kez ile Johan Cruijff, Marco van Basten ve Michel Platini'dir. Son 10 yılda ise ödülün sahibi şu futbolcular oldu:



1998 - ZIDANE

1999 - RIVALDO

2000 - FIGO

2001 - OWEN

2002 - RONALDO

2003 - NEDVED

2004 - SHEVCHENKO

2005 - RONALDINHO

2006 - CANNAVARO

2007 - KAKÀ





