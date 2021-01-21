ÖYSM Başkanı Aygün'den KPSS açıklaması: Sıralamalar güncellendi

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalarınız güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır" dedi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalarınız güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır" açıklaması yaptı.

​ÖSYM'nin sitesinde yer alan açıklamada da, "2020 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.