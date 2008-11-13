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Spor

Oynayacaklar mı?

Sahasında Ankaraspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Alex ve Guiza'nın durumu bugün netleşecek.

13 Kasım 2008 02:00


Süper Lig'de hafta sonunda sahasında Ankaraspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Alex ve Guiza'nın durumu bugün netleşecek.

Fenerbahçe Sağlık Kurulu Başkanı Ömer Taşer tarafından kontrolden geçecek olan iki yıldızdan Alex'in, Ankaraspor maçında riske edilmeyeceği belirtildi. Guiza'nın ise kontrollerin ardından bugün ve yarın topla çalışmasının beklendiği ve büyük ihtimalle Ankaraspor maçına kadar yetişeceği ifade edildi.

Ankaraspor maçında Alex'in yokluğunu nasıl dolduracağına karar vermeyen teknik direktör Aragones ise, bugün PAF takımı ile yapılacak maçın ardından kararını verecek. Guiza'nın oynaması durumunda Alex'in görevini Semih'e vermeyi planlayan İspanyol teknik adam, Guiza'nın Ankaraspor maçına yetişememesi durumunda ise Semih'i forvete çekip, sakatlıktan çıkan Emre Belözoğlu'na Alex'in görevini vermeyi planlıyor.

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