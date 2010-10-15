Oynamayacağı süre için 60 bin TL alacak

T24 - Milli futbolcunun, Avrupa’da yaygın olan, ancak Türkiye’de tartışma konusu olmaktan öteye geçemeyen sağlık sigortasından yararlandığı ve meslektaşlarına örnek olduğu ortaya çıktı. Arda’nın, 24 bin TL poliçe bedeli ödediği sigortadan oynamayacağı süre için 60 bin TL alacağı bildirildi.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olan ve özel yaşamıyla gündemden düşmeyen Galatasaraylı Arda Turan, meslektaşlarına örnek olacak bir adım attı. Milli oyuncunun, yaşadığı ciddi sakatlık öncesi kendisine özel sigorta yaptığı ortaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekibin, Almanya kampında yaşadığı sağlık sorunu sonrasında Türkiye’ye dönen ve kasığındaki bu sakatlık nedeniyle yine Almanya’da operasyon geçiren milli futbolcunun, yılbaşında Acıbadem Sigorta’ya “Forma Poliçesi” yaptırdığı belirlendi.

Avrupa’da oldukça yaygın olan, ancak Türkiye’de tartışma boyutlarının ötesine geçemeyen bu konuyla ilgili geçen yıl çok önemli bir girişimde bulunan yıldız futbolcu, Acıbadem Sigorta’ya yıllık 12 bin euro ödemeli “Forma Poliçesi” yaptırdı.



42 günlük sakatlığın muaf tutulduğu bu poliçe şartlarına göre doktorlar tarafından yeşil sahalara dönmesi en az iki ay süreceği açıklanan milli futbolcunun menaceri, Almanya’dan verilen raporla birlikte Acıbadem Sigorta’ya başvurarak ikinci ay için kendilerine ödeme yapılmasını isteyecek.



Her güne 1500 euro



Poliçe üzerinde yer alan anlaşmaya göre günlüğü 1.500 eurodan hesaplanacak sözleşme karşılığı Arda Turan’ın eline yaklaşık 30 bin euro (60 bin TL)geçecek. Sakatlığın uzaması halinde ödenecek olan bu meblağın üzerine her gün için 1.500 euro eklenecek.

Arda Turan yine imzaladığı bu sözleşmede yer alan bir diğer maddeye göre futbol hayatını noktalayacak çok talihsiz bir sakatlık yaşarsa 1 milyon euro alacak.



TFF hâlâ çalışıyor!

Arda Turan çağdaş bir uygulamayla sakatlık riskine karşı kendisini sigorta ettirdi, ancak Futbol Federasyonu, milli futbolcuların sigortalanması konusunda hâlâ somut bir adım atamadı. TFF Başkanı Mahmut Özgener, EURO 2012 elemelerinde oynanan Almanya maçından önce, "Yaklaşık 2 aydır çalışıyoruz. Belki de sigortasız oynadığımız son maç Almanya karşılaşması olacak" açıklamasını yapmıştı, ancak kulüplerden gelen baskılara rağmen bu sorun çözülmedi.



Bilindiği gibi kulüpler, başta Galatasaray olmak üzere milli oyuncuların yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sigorta uygulamasının başlatılması için TFF'ye başvurmuşlardı.