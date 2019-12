'Oynamadan kazandık'

Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones, iyi oynamadıklarını ama maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones ise Konyaspor'a karşı iyi oynayamadıklarını söyledi.



Aragones, "Maçı kazandık ama karşı takıma göre iyi oynamayarak kazandık. ilk yarı daha fazla ileri giderek goller bulduk ama ikinci yarı maçı soğuttuk. Her ne kadar kazanmış olsak da ikinci yarıdaki isteksizlikten ve oyundan memnun olmak mümkün değil. Futbolu çok fazla yürüyerek oynadık ve yürüyerek oynarsanız böyle bir tablo çıkıyor. Sezonun İlk yarısını değerlendirecek olursak şu anda yukarıda yer almamız sevindirici. İlk başlarda çok fazla sakatımız vardı o dönemde çok fazla sıkıntı yaşadık. Yeni gelen bir hocayla oyuncuların uyum sorunu da 2-3 ay sürer. Bizde ilk haftalarda bunu da yaşadık ve sonrasında daha fazla uyum sağlayarak son haftlarda yukarılara çıktık. Ben her zaman başkanla görüşürüm. Ben transfer istemiyorum demedim benim tecrübelerime göre devre arasında yapılan transferler o sezon içerisinde takıma katkı sağlamıyorlar demek istedim." dedi.



Hakemin yönetimi ile ilgili soru üzerine Araognes, "Benim hakem hakkında yorum yapmam doğru değil çok fazla zor bir iş yapıyorlar ve saygıyı hak ediyorlar. Benim her zaman oyuncularıma aşıladığım şey çalışmaktır." diye konuştu. Bir gazetecinin elle gol atıldığını sorması üzerene de "Galibiyetin elle atılan golle geldiği sizin düşüncenizdir ve ben sizin düşünceniz olduğu için bu konuda yorum yapmıyorum" dedi.



BULAK: GOLÜ ELLE ATTILAR



Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise, Fenerbahçe'nin ilk golünün elle atıldığını ileri sürdü. Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Bulak, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. İkinci yarı kazanmak için çok iyi mücadele ettik. Ama maalesef bir gol atabildik. Fenerbanhçe'ye karşı 2-0 geriye düşünce durumu düzeltmek zor olyor. Devre arasında daha iyi hazırlanacağız. Ama birinci gol tamamen elle atıldı. Burada Carlos gibi kaliteli tecrübeli ve uluslararası bir üne sahip oyuncunun müdehale ederek hakemi yanıltması beni şaşırttı. Uluslararası oyuncuların daha centilmen olması ve gördüğünde uyarararak aldatmaması lazım. Zor şartlarda takım kurup böyle gol yiyince üzüldük. Bizim kulubeden gördüğümüz el müdehalesini hakemin görmemesi de bizi üzdü.



Dünyada goller genellikle 14'üncü bölge dediğimiz ceza sahası yayıyının bulunduğu yerden gelir. Fenerbahçe'nin de orada Alex gibi başarılı bir oyuncusu var. Biz o noktada başarılı olamadık. Yapılan değişikliklerle ve Ferdi ile Ömer oyuna girmesiyle haraketlendik. Erhan'ı daha ileri aldık. Ama daha dikkatli olmamız gerekirdi. Hücumdaki sıkıntılarımızı bu maçtada yaşadık" dedi.



"YABANCI OYUNCULARIN KATKISI YOK"



Devre arası alınacak ve gidecek oyuncuların sorulması üzerine açıklama yapan Bulak, "Gidecekler hakkında şimdiye kadar hiç isim telafuz etmedim. 5-6 kişi alabileceğimizi söyledim. Konuştuğumuz futbolcular var. Bunları alırsak daha iyi olacağız." diye konuştu.



Yabancı oyuncu tranferi ile ilgili de soruyu cevaplandıran Bulak, "Yabancı oyuncuların çok katkısı olduğuna inanmıyorum. Genelde hep Türkiye'den bildiğimiz oyuncuları alacağız. Yabancıların çok fazla katkısı yok. Ben hep bu ülkede yabancı kaleci olmamasını söylüyorum. Oyuncu yetiştiremiyoruz. Az oyuncu yetiştirdiğimiz için de pahalı oluyor. Jefferson'un oynamaması Oğuzhan'ın daha forda olmasından dolayıdır" diye konuştu.