Oynamadan 5 milyon TL kazanıyorlar

Finansal sıkıntılarla boğuşan Galatasaray, kadroda bulunmayan futbolculara para ödemeye devam ediyor. TFF’ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Umut Gündoğan, Jem Karacan ve Endoğan Adili, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde idmana çıkıyorlar, ama A takımla birlikte çalışmıyorlar.

fanatik'in haberine göre; Umut’un Galatasaray’a yıllık maliyeti 1.5 milyon lira. Hamza Hamzaoğlu döneminde alınan Jem Karacan ise tam 700 bin Euro, yani 2.5 milyon TL civarında para kazanıyor.



Endoğan Adili’ye de 250 bin Euro yani yaklaşık 900 bin TL para veriliyor. Bu da 3 oyuncunun toplam maliyetinin 5 milyon lirayı bulmasını sağlıyor.

Galatasaray'ın ödediğini veren yok!

Galatasaray yönetiminin öncelikli hedeflerinden biri de devre arasında bu 3 oyuncuyla yolları ayırarak kadro maliyetini düşürmek.



Ancak bu futbolculara Galatasaray’ın ödediği parayı hiçbir kulüp vermiyor. Dolayısıyla onlar da başka bir yere gitmek istemiyorlar. Bu sorunun nasıl çözüleceği şimdilik muamma gibi görünüyor.