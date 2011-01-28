T24 LogoT24 Logo
Gündem

OYNADIKLARI HARABE EV ÜZERLERİNE ÇÖKTÜ DİYARBAKIR (A.A)

28 Ocak 2011 20:54

-OYNADIKLARI HARABE EV ÜZERLERİNE ÇÖKTÜ DİYARBAKIR (A.A) - 28.01.2011 - Diyarbakır'da oynamak için girdikleri harabe evin çökmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'nde 10 yaşındaki Mazlum Kuday ve 13 yaşındaki Ramazan Yılmaz, oyun oynamak için tek katlı harabe eve girdi. İki çocuk bir süre sonra çöken evin altında kaldı.  Çevredeki vatandaşların durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine çocuklar enkaz altından çıkarılarak Diyarbakır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuday, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Yılmaz'ın tedavi altına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24