-OYNADIKLARI HARABE EV ÜZERLERİNE ÇÖKTÜ DİYARBAKIR (A.A) - 28.01.2011 - Diyarbakır'da oynamak için girdikleri harabe evin çökmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'nde 10 yaşındaki Mazlum Kuday ve 13 yaşındaki Ramazan Yılmaz, oyun oynamak için tek katlı harabe eve girdi. İki çocuk bir süre sonra çöken evin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine çocuklar enkaz altından çıkarılarak Diyarbakır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuday, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın tedavi altına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.