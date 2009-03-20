T24 LogoT24 Logo
Spor

'Oyna biraz Sercan oyna'

20 Mart 2009 02:00


Bursasporlu taraftarlar takımlarının Fenerbahçe ile oynadığı maça büyük ilgi gösterdi.
Yeşil-beyazlı taraftarlar, İstanbul takımlarıyla oynanan maçlardaki geleneği bozmadı ve yine Bursa Atatürk Stadı'nı doldurdu. Maçın başlamasına 2 saat kala stada alınan taraftarlar, maç başlayana dek takımları lehine tezahürat yaptı.

Yaklaşık 200 kadar Fenerbahçe taraftarı da maçı kendilerine ayrılan açık kale arkası tribündeki bölümden izledi.

Maçta bin 400 polis görev yaptı. Stat çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, taraftarlar stada 3 aşamalı arama yapıldıktan sonra alındı.

Her iki takım stada aynı anda geldi. Takımlar maçtan bir saat önce stada gelirken, ısınmak için sahaya çıkan önce Bursaspor kalecisi Ivankov oldu. Bursaporlu taraftarlar, Ivankov'u tribünlere çağırarak yumruk şov yaptırdı.

Daha sonra ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçe takımı, Bursasporlu taraftarların protestosundan nasibini aldı. Bursaspor taraftarları, her zaman olduğu gibi tüm futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı.

Son haftaların formsuz futbolcusu Sercan Yıldırım'a ise taraftarlardan uyarı geldi. Önce ''Sercan gol gol gol'' diye tezahürat yapan Bursaspor taraftarları daha sonra genç futbolcuyu, ''Oyna biraz Sercan oyna'' tezahüratıyla uyardı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24