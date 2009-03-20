

Bursasporlu taraftarlar takımlarının Fenerbahçe ile oynadığı maça büyük ilgi gösterdi.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, İstanbul takımlarıyla oynanan maçlardaki geleneği bozmadı ve yine Bursa Atatürk Stadı'nı doldurdu. Maçın başlamasına 2 saat kala stada alınan taraftarlar, maç başlayana dek takımları lehine tezahürat yaptı.



Yaklaşık 200 kadar Fenerbahçe taraftarı da maçı kendilerine ayrılan açık kale arkası tribündeki bölümden izledi.



Maçta bin 400 polis görev yaptı. Stat çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, taraftarlar stada 3 aşamalı arama yapıldıktan sonra alındı.



Her iki takım stada aynı anda geldi. Takımlar maçtan bir saat önce stada gelirken, ısınmak için sahaya çıkan önce Bursaspor kalecisi Ivankov oldu. Bursaporlu taraftarlar, Ivankov'u tribünlere çağırarak yumruk şov yaptırdı.



Daha sonra ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçe takımı, Bursasporlu taraftarların protestosundan nasibini aldı. Bursaspor taraftarları, her zaman olduğu gibi tüm futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı.



Son haftaların formsuz futbolcusu Sercan Yıldırım'a ise taraftarlardan uyarı geldi. Önce ''Sercan gol gol gol'' diye tezahürat yapan Bursaspor taraftarları daha sonra genç futbolcuyu, ''Oyna biraz Sercan oyna'' tezahüratıyla uyardı.







