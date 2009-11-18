Öymen'e 'Dersim' konuşması için suç duyurusu

T24 - Bazı gruplar, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Dersim olaylarına ilişkin sözleri nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen hakkında suç duyurusunda bulundu.



''Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur!De Girişimi'', ''Türkiye Barış Meclisi Gençlik Koordinasyonu'' ve ''70 Milyon Adım Koalisyonu'' üyelerinin suç duyurusunda, Öymen'in, Türk Ceza Kanunu'ndaki ''ayrımcılık'', ''hakaret'', ''suç işlemeye tahrik'', ''suçu ve suçluyu övme'', ''halkı kin ve nefrete tahrik'' ve ''görevi kötüye kullanma'' suçlarını işlediği öne sürüldü.



Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur!De Girişimi Üyesi Hüseyin Öntaş, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, Dersim'de, ''1937-1938'de birçok sivilin öldürüldüğünü, bazı çocukların ailelerinden alınarak başkalarının yanına verildiğini, Dersimli Alevilerin yok edildiğini'' ifade etti.



Öymen'in, TBMM'deki konuşmasında, ''bunların, günümüzdeki sorunlarda da uygulanması gerektiğini ifade ettiğini'' savunan Öntaş, ''bu anlayışın, kin ve nefret tohumları ektiğini'' söyledi.



Onur Öymen'in, TBMM'deki konuşmasından sonra da aynı sözleri tekrarlayarak, bunu bir ''nefret söylemine'' dönüştürdüğünü öne süren Öntaş, ''bu sebeple, yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlık sınırının aşıldığını'' kaydetti.



Öntaş, ''ırkçı ve totaliter söylemleri nedeniyle CHP hakkında soruşturma başlatılması için de Yargıtaya dilekçe vereceklerini'' bildirdi.

