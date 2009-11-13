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'Öymen, Kürt ve Alevi toplumundan özür dilemeli'

Ufuk Uras, CHP'li Öymen'in 10 Kasım'da Meclis'te yaptığı konuşma nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.

13 Kasım 2009 02:00

CHP'li Onur Öymen'in 10 Kasım günü Meclis’te yaptığı konuşma ile Alevi ve Kürt toplumunda büyük bir infial yarattığına dikkat çeken Ufuk Uras, 'Halen kan sızan bir yaraya sorumsuzca tuz basmıştır. Türkiye, yeni gerginlikleri, çatışmaları, insanların daha fazla ölmesini kaldırabilecek durumda değildir' dedi.

"CHP yöneticisi ve Bursa Milletvekili Onur Öymen, Meclis’te yaptığı konuşma ile Alevi ve Kürt toplumunda büyük bir infial yaratmıştır. Öymen, halen kan sızan bir yaraya sorumsuzca tuz basmıştır.

Öymen de gayet iyi bilir ki, Tuncelili olmak yıllar boyunca devletin ayrımcı zihniyeti ile bir risk faktörü olarak görülmüştür. Öymen, Tunceliler’in kendi kökenlerini yıllarca neden gizlediklerini bilmez mi? Tunceli’de otomobillerin yıllarca neden 06 plakalı kullanıldığını bilmez mi? Tunceli’de yeni doğan çocukların yıllarca nüfusa Tuncelili değil de Erzincan veya bir başka komşu il doğumlu olarak kaydedildiklerini bilmez mi?

Dersimliler büyük acılar yaşamıştır. Köyler günlerce bombalanmış, insanlar ülkenin dört bir yanına sürülmüş, onbinleri aşan sayıda insan öldürülmüştür. Tunceli, Türkiye tarihinde adıyla kanun çıkarılan tek vilayettir.

Onur Öymen belli ki, bu ülkenin tarihinde yaşanmış acılardan bihaber bir milletvekilidir.

Onur Öymen’i Tunceli’ye davet ediyorum. Gelsin ve halkın karşısına çıkıp Meclis’te söylediklerini tekrar etsin. Halkla yüzleşsin. Piyasada Dersim’le ilgili kitaplarda yazılanlar yetmiyorsa, Genelkurmay arşivleri açılsın, Öymen ve arkadaşları bu arşivlerdeki bilgileri toplumla paylaşsınlar.

Türkiye, yeni gerginlikleri, çatışmaları, insanların daha fazla ölmesini kaldırabilecek durumda değildir. Bir CHP yöneticisi olarak Onur Öymen’in bu bilinçle ve sorumlulukla hareket etmesi beklenir."

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