Öymen: Emniyet makamları yavaş davranıyor

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, ''CHP'ye yönelik bir suç işlendiği zaman nedense emniyet makamları yavaş davranıyorlar, bir türlü netice alamıyorlar'' dedi.





Bursa'nın merkez Nilüfer ilçe Belediyesi'nce, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın anısına yaptırılan ve hafta içi Nilüfer Gençlik Parkı'nda törenle açılan ''Üç Fidan Anıtı''nı ziyaret eden Öymen, gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Onur Öymen, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüler ve Baykal'a yönelik suikast ihbarıyla ilgili soru üzerine, şunları söyledi:





''Konuyu yargıya intikal ettirdik. Dünkü basın toplantısında, elimize gelen son derece önemli bir ihbarı kamuoyuna açıkladık. Öyle anlaşılıyor ki bu ihbar, emniyet makamları tarafından da ciddiye alınmıştır. Peki böyle bir olayı bu ihbardan önce Türk istihbarat makamları ve emniyet teşkilatı, nasıl olmuş da haber alamamıştır. Bildiğimiz tek şey var, bu ihbar mektubu alındıktan sonra bu ihbarın İstanbul savcılığı ile özel yetkili savcı arasında tenis topu gibi gidip geldiğidir. Bu arada çok değerli bir zaman kaybedilmiştir.''





Partileriyle ilgili peş peşe gelen olaylar hakkında polisin herhangi bir ipucu bulamadığını öne süren Öymen, şöyle devam etti:





''Doğrusunu isterseniz savcılıklardan da beklediğimiz ilgiyi göremiyoruz ama başbakan ve iktidara yönelik en küçük eylem bile olsa, acil müdahale ediliyor, insanlar yakalanıyor, hapse atılıyor. Bunun çok örneği var. İktidarın, muhalefete yönelik bu gibi eylemler karşısında sessiz kalmasını çok yadırgıyoruz.''

