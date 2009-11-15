Öymen: Alevilerle aramızı açmak istiyorlar

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, ''Alevileri tahrik ederek CHP ile Alevilerin arasını açmak istiyorlar. Bu beyhude bir gayrettir. Çünkü Aleviler aynı CHP gibi Atatürk'ün ilkelerini benimserler çağdaş dünya görüşünü benimserler'' dedi.



Öymen, Kafkas Türkleri Derneği'nce İzmit'te düzenlenen ''Kafkasya'da son durumlar'' konulu konferans öncesi TBMM'deki konuşmasıyla ilgili değerlendirme yaptı.



Öymen, ''Sayın Başbakan'a tavsiye ediyoruz, bizim üzerimizden Atatürk'e hücum etmeye kalkışmasın. Biz sadece tarihi olaylara atıfta bulunuyoruz'' ifadesini kullandı.



Hükümetin, Atatürk'ün üzerinden kendi politikalarına destek arama yaklaşımında bulunduğunu öne süren Öymen, şöyle konuştu:



''Hükümetin izlediği terörle iş birliği halinde açılım politikası Atatürk'ün izlediği politikalarla zıttır. Maalesef cumhuriyet döneminde çok sayıda silahlı ayaklanma oldu. Atatürk, ayaklanmalara karşı iktidar gibi açılım politikası mı izlemiştir, yoksa kararlılıkla mücadele politikası mı izlemiştir. Atatürk, gerek yabancı ülkelerle askeri mücadele gerektiğinde, gerek yurt içinde Cumhuriyete karşı silahlı ayaklanmalar olduğunda, hiç bir zaman cesaretsiz ve aşağıdan alan müzakere yönetimiyle sorunu çözmeye değil, kararlılıkla mücadele etme yönetimini benimsemiştir. Atatürk, Çanakkale Savaşı'nda öyle bir duruma gelmiştir ki askerlerine 'Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' demiştir.



'Alevileri incitecek bir söz söylemedim'



O bu askerlerin analarının ağlayacağını bilmiyor muydu. Ülke çıkarları, vatan topraklarının savunulması için gözünü bile kırpmadan böyle bir emir verebilmiştir. Bu iktidarın tutumuyla Atatürk'ün tutumu benzeşiyor mu.?''



Kendisinin alevileri incitecek bir söz etmediğini vurgulayan Öymen, şöyle devam etti:



''Alevileri incitecek bir sözümüzü duyan oldu mu. Alevileri tahrik ederek CHP ile alevilerin arasını açmak istiyorlar.''



CHP Genel Başkanı Baykal hakkında bazı çevrelerin eleştirilerde bulunduğunu anlatan Öymen, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Şimdi bu olayı vesile ederek Genel Başkanımız aleyhine yayınlarla girişimlerde bulunuyorlar.



Mesela Kardak olayını anlatarak sanki biz Kardak'ta yanlış bir iş yapmışız, izlenimini yaratmak istiyorlar.



Kardak olayları sırasında Deniz Baykal Dışişleri Bakanı ben de müsteşarıydım. Hiçbir uluslararası anlaşmanın Yunanistan'a vermediği o adacığa Yunanistan asker çıkardı bayrağını dikti.



O dönemde uluslararası hukukçulardan bütün mütalaaları aldık ve neticede Türkiye, Yunanistan diplomatik yolla ikna olmayınca Kardak'a bitişik adacığa askeri çıkardı ve Yunanistan'ı bu kendisine ait olmayan adacıktan çekilmek zorunda bıraktı. Biz yanlış bir iş mi yaptık.



Bugünkü iktidarın politikasını izleyerek aman uzlaşma olsun diye Yunanistan'ın sahip olmadığı bir adacığı teslim mi etseydik. O sırada baktık ki Milas'ın tapusuna kayıtlı Kardak. Bunu Yunanistan'a teslim mi etseydik. Kararlı davranmasını Türkiye'nin bazıları hazmedemiyor.''



Öymen, iktidara yönelik eleştirilere devam edeceklerini ifade ederek şunları kaydetti:



''Siz silahı bırakmayan teröristlerle müzakerelere kalkışırsanız onun tek adı vardır o da cesaretsizliktir. Türk milletine her şeyi söylersiniz 'cesaretsiz' diyemezsiniz. Türk milletinin başındakiler de cesur insan olmak zorundadır. Halkın sahip olduğu cesarete sahip değilseniz o koltukları bırakın cesur insanlar gelsin. Türk milleti böyle bir hükümeti hak etmiyor.''