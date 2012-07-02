ÖYM önergesi Meclis'te yumruklaşmalara neden oldu

AKP'nin, özel yetkili mahkemelerle ilgili önergesi nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda kavga çıktı. BDP'li Hasip Kaplan, katip üye Mine Lök Beyaz'ın okuduğu önergeyi elinden aldı. Bazı milletvekilleri birbirine yumruk atmaya çalıştı.

AKP Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal, Ayşe Nur Bahçekapılı ve Ahmet Aydın ile arkadaşları tarafından, 3. Yargı Paketi olarak adlandırılan tasarının 74. maddesi üzerinde önerge verildi.

CHP milletvekilleri, AKP'nin önergesinin okunmasını sıra kapaklarına vurarak protesto etti. Tepkiler devam ederken BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, önergenin okunduğu Başkanlık Divanı kürsüsüne doğru yürüdü.

Kaplan, Katip Üye Mine Lök Beyaz'ın okuduğu önergeyi, elinden aldı. Bunun üzerine bazı AKP'li ve BDP'li milletvekilleri Başkanlık Divanı'na doğru yürüdü. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, kürsüden ayrıldı.

Tartışma verilen arada da sürdü. Başkanlık Divanı önünde bazı milletvekilleri birbirine yumruk atmaya çalıştı. Bu sırada bir milletvekilinin yere düştüğü görüldü.