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OYLARINI KULLANIP SAHİLDE MANGAL YAPTILAR

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27

24 Haziran 2018 23:52

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi\'nde oylarını kullanan bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte sahile akın etti. 
Pendik sahiline aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar mangal yakıp oyun oynadı. Bazıları ise semaverde demledikleri çaylarını içti.
Mangal yapan bir aile, “Oyları kullandık mangal yapalım dedik. Kutlayalım dedik. Tabi sadece ben Ak partiliyim onlar CHP\'li. Sadece böyle bir karışıklık oldu.\" dedi.

Görüntü dökümü
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-Mangalla ilgili anons
-Piknik yapanlar
-Okey oynayanlar
-Mangal yapanlar
-Vatandaşlarla röp
- genel ve detay


 

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