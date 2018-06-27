''Oylara göre yol'' diyen AKP'li belediye başkanı: Zan altında bırakıp algı oluşturmaya çalışıyorlar

Sosyal medya hesabı üzerinden mahallelere seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verdikleri oy oranı sırasına göre yol yapacağını açıklayan Ordu Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz paylaşımını sildi. Kiraz, ''Zan altında bırakıp algı oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

Birgün'de yer alan habere göre Kiraz, seçimler ardından kişisel Facebook hesabından Erdoğan'a verilen oyların mahallelere göre yüksekten düşüğe sıralandığı bir liste paylaşarak, "Değerli hemşerilerim, mahallelerimizin beton yol yapılma sıralaması bu listeye göre yapılacaktır" dedi. Listede Erdoğan'a en az oy veren Alevi mahallesi Çiftlik, en sonda yer aldı.

AKP'li Kiraz, Facebook hesabından dün gece yeni bir açıklama yaptı ve "Asla ayrım yapmadığını" ifade etti.

Kiraz'ın açıklaması şöyle:

"Kamuoyuna duyurulur.

Değerli hemşehrilerim kıymetli Korganlılar geldiğimiz günden bu yana ilçemize ayrım yapmaksızın Tarihinin en büyük hizmetlerini yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ancak ilçemizin adını dahi okumakta güçlük çeken, haritada İlçemizin yerini dahi bilmeyen ve İlçemize yolu dahi düşmeyen bir grup tarafından Bizi ve Belediyemizi zan altında bırakıp algı oluşturmaya çalışılmaktadır. Biz bütün Mahallelerimize tekrar beton yol yapmaya devam edeceğiz.İlçemizi beton yollarla ördük. Biz hizmet için yollara düştük ve asla ayrım da yapmadık. Yaptıklarımız ortada. Bütün Mahallelerimize tekrar beton yol yapmaya ve İlçemiz için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz

Takdir Korgan Halkınındır."