'Oyla kafa tutan Mursi demokrasinin seçimden ibaret olmadığını anladı mı?'

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Gaye Usluer, Mısır'da muhaliflerin isyanını izleyen askeri darbeyi yorumlarken "Seçimle geldik, diye kafa tutan Mursi üç günde gitti. Demokrasinin sandıktan ibaret olmadığını anlayabildi mi" sözleriyle değerlendirdi.

Tıp doktoru olan Prof. Gaye Usluer, bu değerlendirmeyi Twitter'daki hesabından duyurduğu mesajında yaptı. Usluer, Twitter'daki hesabından "demokrasiyi sandıktan ibaret sayanların halka darbe acısı yaşattıkları" mesajını da paylaştı.

CHP PM üyesi Prof. Usluer'in Mısır'daki darbeye ilişkin olarak Twitter'da paylaştığı bazı mesajlar şöyle:

“@AyhanKavas1: Demokrasiyi sandıktan ibaret sananlar yüzünden halk darbe acısı yaşıyor.”

“@CHP_online: Genel Başkan @kilicdarogluk : "Dini siyasete malzeme yapanlardan hayır gelmez."”

“@koraycaliskan: Mübarek'ten kurtulurken ordunun tahriri desteklemesine sevinen İslamcıların şimdi eleştirmeye elbette hakkı var. Ama biraz.

Gezi Park'ından bihaber olan CNN Türk kış uykusundan uyanmış, Mısır'daki olayları veriyor. Şimdi uyuma sırası CNN Cairo (egypt)'da mı?

Obama: "Mısır'da taraftarları itidalli olmaya çağırıyorum." Ah o itidal, ne zordur...

Secımle geldık! Dıye kafa tutan MURSI 3 gunde gıttı. Demokrasının sandıktan ıbaret olmadıgını anlayabıldı mı?

Prof. Gaye Usluer kimdir?

Prof. Gaye Uslu konusunda, CHP'nin resmi sitesinde verilen özgeçmiş bilgileri aynen şöyle:

Prof. Dr. Gaye Usluer Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyesidir.

25 Mart 1957 yılında Eskişehir’de doğan Gaye Usluer, 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir. 1987 yılında Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı alan Usluer, 1992 yılında Doçent, 1998 yılında ise Profesör olmuştur.

Usluer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 4 farklı dönemde (2’şer yıllık) fakülte kurulu ve yönetim kurulu üyelikleri, Fakülte Etik Kurul üyeliği (İki dönem), ESOGÜ Vakıf Başkan yardımcılığı, ESOGÜ Vakıf Başkanlığı, ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulunmuştur.

Çalışma alanıyla ilgili çok sayıda derneğin üyesi olan Usluer, Türkiye EKMUD’nin 2006-2010 yılları arasında olmak üzere iki dönem başkanlığını yürütmüştür. Çok sayıda Ulusal Kongrede Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Düzenleme Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen 100 civarında derneğin yer aldığı Avrupa Kemoterapi ve Enfeksiyon Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulunda tek Türk üye olarak bulunmaktadır. (FESCI: Federation of European Societies for Chemotherapy and for Infections, Executive Committee Member). 1990 yılından beri üyesi olduğu Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneğinde 2000-2002 yılları arasında Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 1992 yılından beri ikişer yıllık üç dönem Türk Tabibler Birliği Eskişehir-Bilecik Tabip Odasının yönetim kurulu üyesi ve Merkez Konsey delegesi olarak görev almıştır. 2008-2010 ve 2010- halen devam etmek üzere Eskişehir Tabip Odası Onur Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

2007 yılında ESOGÜ’de rektörlük seçimlerine katılmış, hem üniversitesinde yapılan seçimlerde hem de YÖK’de yapılan mülakatta birinci olmasına karşın 11.Cumhurbaşkanı tarafından 2. Sıradaki aday atanmıştır.

2010 yılında Türkiye Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından , “Sağlıkta Yılın Bilim İnsanı” seçilmiştir.

Temmuz 2010 – Temmuz 2012 arasında CHP Kadın Kolları MYK Üyesi olarak görev yapmıştır.

Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Eskişehir 3. Sıra milletvekili adayı olmuştur.

Halen CHP Parti Okulu'nda usta eğitici olarak 'Eğitici Eğitimi' çalışmalarına katılmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Usluer evli ve iki çocuk annesidir.