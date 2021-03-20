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Öykü Serter'den Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Ar eder de az susar insan!

20 Mart 2021 22:34

Sunucu Öykü Serter, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Zehra Selçuk'un İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik paylaşımını alıntılayarak tepki gösterirken, "  insan! Ne yüzle çıkıp hâlâ konuşabiliyorsunuz, bir kadın olarak ne yüzle? Siz katillerle saf tutun, biz sarılırız kız kardeşlerimizle" dedi.

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