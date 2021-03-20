Öykü Serter'den Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Ar eder de az susar insan!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak feshedilen İstanbul Sözleşmesi kararı tepkilere neden olurken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Zehra Selçuk, "2002’den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde ülkemizdeki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür. Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Selçuk'un bu paylaşımlarına sunucu Öykü Serter'in de aralarında bulunduğu birçok kişi tarafından tepki geldi.

Serter, Bakan Selçuk'un paylaşımını alıntılayıp "Ar eder de az susar insan! Varilde gencecik kadın yakıldı üzerine beton döküldü bu ülkede..Ne yüzle çıkıp hala konuşabiliyorsunuz, bir kadın olarak ne yüzle? Siz katillerle saf tutun, biz sarılırız kız kardeşlerimizle.. " dedi.